Михаил Грушевский: «Здесь ВАР есть, там ВАРа нет. В России чудаковатый чемпионат»

Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский подверг критике отсутствие системы видеоповторов (ВАР) на всех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Думаю, есть какая-то закономерность в том, что проиграли в этом туре ЦСКА и «Локомотив», также уступившие в своих матчах на международной арене на уходящей неделе. Эти результаты психологически и физически повлияли на оба коллектива не в лучшую сторону. Тот же «Зенит», успешно отыгравший с «Лионом», вчера здорово смотрелся в матче против «Спартака», даже оставшись в меньшинстве.



Кроме того, очень хорошо сыграл «Арсенал», почти идеально. У ЦСКА были моменты, их можно было реализовывать, матч мог сложиться иначе, но этого не случилось, и туляки этим воспользовались. Гости здорово отыграли в обороне, но нельзя сказать что они там отсиживались, у них и прессинг хорошо работал, и в атаку они старались выбегать. В общем, «Арсенал» смотрелся очень достойно, и если эта команда не наиграла на победу, то отобрать у ЦСКА очки они заслуживали.



Что касается вероятного офсайда в эпизоде с голом... на глаз определить вне игры довольно непросто, скажем прямо, хотя это было возможно, учитывая что Луценко находился около центральной линии перед своим рывком к нашей штрафной. Был бы ВАР, наверное, это помогло бы разобраться, но у нас чудаковатый чемпионат: тут играем — там не играем, тут ВАРим — там не ВАРим, тут Вилков — там Мешков, тут моменты разбираем — там не разбираем... очередной большой привет отвечающим за это людям», - сказал Грушевский.