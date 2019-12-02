Димитрис Итудис: «ЦСКА дорого обошлись изоляции Макколлума, это будет для нас хорошим уроком»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги поражения от УНИКСа (86:94) в рамках Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю УНИКС с победой. Сегодняшний матч мы начали хорошо, контролировали ход встречи в первой половине, спокойно показывали свою игру. Во второй половине УНИКС прибавил, нам дорого обошлись изоляции Макколлума. Также по потерям, из-за чего мы имели на 9 владений меньше соперника.

Отсутствие стабильности стоило нам победы. Это будет для нас хорошим уроком перед матчем с УНИКСом во втором круге. А пока нам предстоит работать, работать и работать, — передает слова Итудиса корреспондент «Реального времени».