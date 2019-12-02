Николай Цулыгин: «Салават» постоянно проигрывает на последних минутах»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги поражения от финского «Йокерита» (2:3).

— Обидные три игры, постоянно проигрываем на последних минутах. Сравниваем, догоняем, но в концовке принимаем неправильные решения. Через работу будем исправлять ошибки.

— Эксперты говорят, что «Салават» переигрывает смены в большинстве. Сегодня вышла вторая спецбригада и забила. Не думаете, что их надо выпускать на лед почаще, давать больше времени?

— У нас есть первая спецбригада, она играет полторы минуты, вторая 30 секунд. Основная пятерка не переигрывает смены, второе сочетание вышло, за 30 секунд забили свой гол. Но мы делаем ставку на первую спецбригаду, потому что им надо сыгрываться.

— Метсола проиграл четыре матча подряд. Нет мыслей поменять вратаря, дать финну отдых?

— Неудачная серия. Играет не один вратарь, а все ребята. Когда пропускаем, это стечение ошибок всех, кто находится на льду. По поводу смены, у нас есть план, известно, кто будет играть следующие матчи, независимо от результата, — сказал Цулыгин.