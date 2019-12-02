Жители Татарстана стали одними из самых активных покупателей в «черную пятницу»

Татарстан вошел в число регионов, покупатели из которых были наиболее активны в дни распродаж с 29 ноября по 1 декабря, так называемую «черную пятницу». Более трети всех заказов - 35% — пришлось на Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область,

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу интернет-площадки «Настоящая черная пятница», самыми активными были покупатели в возрасте 2534 лет — они совершили почти четверть от общего объема покупок.

В целом расходы за три дня «черной пятницы» в интернет-магазинах составили 22,3 млрд рублей, что на 30% больше чем в прошлом году, пишет «Коммерсант».

Ранее «Реальное время» сообщало, что «Черная пятница» в Казани растянулась на неделю.