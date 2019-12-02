«Салават Юлаев» проиграл четвертый матч подряд

«Салават Юлаев» на домашнем льду проиграл «Йокериту» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе уфимцев голами отметились Алексей Семенов и Станислав Гареев, но этого не хватило даже для перевода игры в овертайм.

Таким образом, серия поражений «Салавата Юлаева» теперь составляет четыре матча. Ранее команда уступила «Ак Барсу» (3:4 б), «Трактору» (2:4) и «Металлургу» (0:1).

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы:

0:1 (13:58) — О'Нилл (Йоэнсуу);

1:1 (28:52) — Семенов (Амиров, Кугрышев, бол.);

1:2 (34:55) — Хаапала (Лехтонен, Регин);

2:2 (47:35) — Гареев;

2:3 (52:51) — Анттила (Оксанен);