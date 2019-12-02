Билялов, Хенкель и Метсола выбраны болельщиками для участия в Матче звезд КХЛ

Завершилось голосование болельщиков, по итогам которого определены 12 первых игроков — участников Матча звезд КХЛ.

По итогам голосования, продолжавшегося 14 дней, фанаты хоккея определили по три игрока (вратарь, защитник и нападающий) в команду каждого дивизиона.

В дивизионе Харламова были выбраны два игрока «Ак Барса» — вратарь Тимур Билялов и защитник Кристиан Хенкель. От дивизиона Чернышева на Матч звезд КХЛ отобрался голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола.

Дивизион Боброва. Вратарь: Юлиус Гудачек («Спартак», 1634 голоса). Защитник: Юусо Хиетанен («Динамо» Москва, 1090). Нападающий: Вадим Шипачев («Динамо» Москва, 1761).

Дивизион Тарасова. Вратарь: Юнас Энрот («Динамо» Мн, 3056). Защитник: Илья Шинкевич («Витязь», 1399). Нападающий: Вячеслав Грецкий («Динамо» Мн, 2992).

Дивизион Харламова. Вратарь: Тимур Билялов («Ак Барс», 2371). Защитник: Кристиан Хенкель («Ак Барс», 912). Нападающий: Найджел Доус («Автомобилист», 938).

Дивизион Чернышева. Вратарь: Юха Метсола («Салават Юлаев», 3425). Защитник: Вячеслав Войнов («Авангард», 2521). Нападающий: Кирилл Семенов («Авангард», 1196).

Следующими свой выбор сделают представители СМИ. После этого остальных хоккеистов выберет спортивный департамент КХЛ. По итогам трех этапов определятся 40 хоккеистов, оставшимися четырьмя участниками Матча звезд КХЛ традиционно станут лучшие хоккеисты по итогам Кубка вызова Молодежной хоккейной лиги.