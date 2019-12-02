Инженеры создали виртуальный тренажер для горнолыжников

В Японии инженеры разработали программы обучения езде на горных лыжах с использованием виртуальной реальности. Для этого должны использоваться специальный тренажер, VR-шлем и программа к ним.

How to VizSki: Visualizing Captured Skier Motion in a VR Ski Training Simulator (@vrcai '19) pic.twitter.com/fsl5OWoXOW — HCI Research (@HCI_Research) 1 декабря 2019 г.

Для начала исследователи из Токийского технологического института скопировали движения профессиональных горнолыжников и перенесли их в виртуальную реальность. Далее тренирующемуся спортсмену предлагается копировать эти движения, передает портал N+1.

Ученые использовали уже имеющиеся тренажеры для горнолыжников, дополнив их VR-очками. Один применялся для считывания движений профессионала, второй для обучения.

Во время тренировки на ботинках обучаемого были закреплены датчики, чтобы отслеживать положение его ног.

Исследование проводилось на 81 добровольце. По утверждениям инженеров, волонтерам удалось улучшить свои навыки катания.