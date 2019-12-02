В Татарстане при столкновении легковушки и фуры погибли женщина и 9-летний ребенок

Фото: скриншот видеозаписи

В понедельник в Менделеевском районе Татарстана произошло ДТП. В результате столкновения погибли женщина и 9-летний ребенок.

Судя по опубликованному в соцсетях видео, водитель обогнал грузовик, успев перестроиться на свою полосу перед встречным автомобилем, но потом машину занесло и вновь выбросило на «встречку». Автомобиль боком врезался в фуру.



На фото с места аварии видно, что легковушку смяло до неузнаваемости.