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В Татарстане при столкновении легковушки и фуры погибли женщина и 9-летний ребенок

15:02, 02.12.2019
В Татарстане при столкновении легковушки и фуры погибли женщина и 9-летний ребенок
Фото: скриншот видеозаписи

В понедельник в Менделеевском районе Татарстана произошло ДТП. В результате столкновения погибли женщина и 9-летний ребенок.

Судя по опубликованному в соцсетях видео, водитель обогнал грузовик, успев перестроиться на свою полосу перед встречным автомобилем, но потом машину занесло и вновь выбросило на «встречку». Автомобиль боком врезался в фуру.

На фото с места аварии видно, что легковушку смяло до неузнаваемости.

ПроисшествияАвто Татарстан
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