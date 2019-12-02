Стали известны лучшие игроки недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков прошедшей недели.

Лучшим защитником признан Атте Охтамаа из «Барыса», ранее выступавший за казанский «Ак Барс». Вместе с командой он одержал победы во всех трех матчах недели (в том числе двух гостевых) и набрал в них 4 (1+3) очка.

Его одноклубник голкипер Эдвард Паскуале также отмечен лигой. Вратарь казахстанского клуба отразил 96,67% бросков, в общей сложности — 90, при коэффициенте надёжности 0,97 (оба показателя — лучшие на прошедшей неделе), при этом его «сухая» серия составила 105 минут 42 секунды.

Лучшим нападающим признан экс-игрок «Нефтехимика» Микаэль Руохомаа, ныне выступающий за новосибирскую «Сибирь». На прошедшей неделе финский форвард набрал 6 (3+3) очков в трех матчах, при общем показателе полезности (+2).

Лучшим новичком признан нападающий Кирилл Марченко (СКА), вместе с командой одержавший победы во всех трех матчах недели (в том числе одном гостевом) и набравший в них 3 (1+2) очка.