Минстрой РФ прогнозирует ставки по ипотеке в районе 10,1%

По итогам 2019 года средняя ставка по ипотеке составит 10,1%, считает министр строительства РФ Владимир Якушев.

«По тем прогнозам, которые на сегодняшний день есть, ипотечная ставка, которую мы ожидаем на конец года, должна быть порядка 10,1%. Мы говорим о средней ипотечной ставке, а не о минимальной или максимальной», — цитирует главу Минстроя РФ ТАСС.

При этом в октябре ставка снизилась на 0,28 процентных пункта, на 1 ноября она составляла 9,4% годовых.

Ранее сообщалось, что банки стремительно снижают ставки и в некоторых случаях они уже доходят до 8,4% годовых.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина прогнозирует дальнейшее снижение до 7—8% годовых.