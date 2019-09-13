«Ростех» внедрит технологию виртуальной реальности в процесс проектирования двигателей

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в госкорпорацию «Ростех») и ООО «Саровский инженерный центр» (СИНЦ, Нижегородская область) реализуют проект по интеграции технологии виртуальной реальности (VR) в работу с «цифровыми двойниками» газотурбинных двигателей.

Внедрение комбинированной системы позволит сократить сроки проектирования и испытания двигателей, повысить их надежность и снизить затраты на обслуживание в течение жизненного цикла, сообщает пресс-служба «Ростеха».

«Цифровой двойник» — это виртуальная модель изделия, которая постоянно корректируется по результатам натурных экспериментов и достоверно предсказывает его поведение в течение всего жизненного цикла. В ОДК «цифровые двойники» используются, в частности, при проектировании, производстве, эксплуатации двигателей SaM146, ПД-14, перспективного двигателя большой тяги ПД-35, морских газотурбинных двигателей, двигателя для Су-57.

Ранее американская скрипачка Линдси Стирлинг провела концерт в виртуальной реальности.