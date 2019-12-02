Алексей Спиридонов: «Люди из «Газпрома» сидят в РФС, и там все делается, что им захочется»

Волейболист уфимского «Урала» Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «Реального времени» раскритиковал работу судей на матчах питерских команд в рамках чемпионатов России.

— Ты согласен, что историю с матерной кричалкой в адрес Дзюбы на матче сборной России можно было и замять, но Артем сам потом спровоцировал болельщиков на новые выкрики перед игрой «Зенита» со «Спартаком»?

— Не хочу даже эту тему поднимать, на Дзюбу все равно. Ни как человек, ни как футболист мне он не интересен. Ну молодец, выиграл в Лиге чемпионов с «Зенитом» — пусть теперь говорит, что хочет. Питерский клуб же делает только хорошее, их нельзя критиковать. Посмотрите: с судьи Вилкова сняли дисквалификацию, он будет сидеть на системе VAR. «Ручной» Мешков там будет судить опять.

Люди из «Газпрома» сидят в РФС, и там все делается, что им захочется. Посмотрите, как нас в волейболе судили в игре с «Зенитом» в Питере. Стоит на вышке хороший судья, я знаю его. Но судил отвратительно — его аж потряхивало во время игры. Судить игры «Зенита» в Питере — та еще работка. Немножко становится стыдно за «Газпром» и такое судейство. Хоть в футболе, хоть в волейболе. В хоккее со СКА уже давно все понятно было. Данис Зарипов тогда в финале не зря говорил: «Устроили балет».

Вот у нас есть в баскетболе Единая лига ВТБ. Пусть организуют Единую лигу «Газпром» для всех видов спорта и там «газпромовские» команды между собой играют. А для остальных клубов пусть будет другая лига с нормальными правилами и судейством, — сказал Спиридонов «Реальному времени».

Полностью интервью с Алексеем Спиридоновым можно прочитать здесь.