Соцсети: дрифтеры устроили аварию на парковке гипермаркета в Татарстане

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На парковке гипермаркета в Татарстане произошла авария с участием машины с татарстанским госномером. Видеозапись последствий аварии появилась в социальных сетях, при этом автор видео утверждает: ДТП произошло из-за подростков, которые устроили гонки с управляемым заносом (дрифтом) на парковке.

Видео ниже приведено без звуковой дорожки — автор (и, судя по всему, владелица пострадавшей иномарки) не скупится в выражениях в адрес виновников аварии. Наиболее пристойным именованием гонщиков стало слово «долбоящеры».

Авто видео утверждает, что авария случилась на парковке гипермаркета «Лента», но не уточняет, какого именно.

