Соцсети: дрифтеры устроили аварию на парковке гипермаркета в Татарстане
На парковке гипермаркета в Татарстане произошла авария с участием машины с татарстанским госномером. Видеозапись последствий аварии появилась в социальных сетях, при этом автор видео утверждает: ДТП произошло из-за подростков, которые устроили гонки с управляемым заносом (дрифтом) на парковке.
Видео ниже приведено без звуковой дорожки — автор (и, судя по всему, владелица пострадавшей иномарки) не скупится в выражениях в адрес виновников аварии. Наиболее пристойным именованием гонщиков стало слово «долбоящеры».
Авто видео утверждает, что авария случилась на парковке гипермаркета «Лента», но не уточняет, какого именно.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым