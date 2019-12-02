СМИ: Минюст хочет ужесточить санкции за задержку зарплат

Министерство юстиции считает необходимым ужесточить санкций против работодателей, не выплативших заработную плату в срок. Ведомство считает, что количество штрафов, налагаемых на работодателя, должно равняться числу сотрудников, не получивших деньги.

По данным «Известий», в ведомстве сделали вывод, что невыплата заработной платы даже ряду сотрудников квалифицируется как одно правонарушение, за которое выписывают штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Ведомство считает, что «невыплата зарплаты каждому сотруднику образует отдельный состав правонарушения», сообщают «Известия».

Ранее Центробанк назвал новый способ борьбы с «зарплатным рабством».

