В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Зеленского

Президенты России и Украины встретятся 9 декабря на саммите «нормандской четверки». Ранее Путин и Зеленский общались только по телефону.

Как пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1», Путин и Зеленский должны решить обсудить, которые необходимо решить до Нового года, в частности, вопросы с газом.

Сколько продлится встреча двух президентов, пока не ясно — это будет зависеть от графика работы глав «нормандской четверки». По некоторым данным, разговор может продолжаться от 30 минут до полутора часов.

Саммит лидеров «нормандской четверки» состоится 9 декабря в Париже и посвящены ситуации в Донбассе. Кроме Путина и Зеленского вопрос обсудят глава Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Ранее Украина и республики Донбасса начали обсуждать закон об их особом статусе.