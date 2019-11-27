Украина и республики Донбасса начали обсуждать закон об их особом статусе

Глава Министерства иностранных дел самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова сообщила о начале обсуждения с Украиной поправок к закону об особом статусе Донбасса.

«На сегодняшнем заседании представители обеих сторон конфликта обменялись мнениями по изменению существующего закона об особом статусе Донбасса, в частности, переговорщики обсудили вопросы имплементации формулы Штайнмайера в данный закон», — цитирует ее Донецкое агентство новостей.

Ранее СМИ сообщили, что Россия, Украина, а также самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики вышли на завершающую стадию подготовки к обмену пленных по формуле «всех на всех».