Украина и республики Донбасса начали обсуждать закон об их особом статусе
Глава Министерства иностранных дел самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова сообщила о начале обсуждения с Украиной поправок к закону об особом статусе Донбасса.
«На сегодняшнем заседании представители обеих сторон конфликта обменялись мнениями по изменению существующего закона об особом статусе Донбасса, в частности, переговорщики обсудили вопросы имплементации формулы Штайнмайера в данный закон», — цитирует ее Донецкое агентство новостей.
Ранее СМИ сообщили, что Россия, Украина, а также самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики вышли на завершающую стадию подготовки к обмену пленных по формуле «всех на всех».
Справка
«Формула Штайнмайера» представляет собой механизм предоставления особого статуса Донбассу. Ее предложил бывший глава МИД ФРГ (сейчас — президент Германии) Франк-Вальтер Штайнмайер в 2015 году, стремясь найти выход из ситуации с блокированием Киевом закона о предоставлении Донбассу на постоянной основе особого статуса, что предусмотрено минскими соглашениями. Идея была затем одобрена на встрече «нормандской четверки» в Париже 2 октября 2015 года, однако Киев стал выставлять дополнительные условия своего согласия для ее реализации, только после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского украинские власти согласились вернуться к обсуждению вопроса.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым