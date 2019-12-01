Эксперт рассказала о причинах, из-за которых происходит шутинг в школах

Психотерапевт европейского реестра, директор института психологии и психотерапии детей и подростков «Генезис» Альбина Локтионова в интервью «Реальному времени» рассказала о причинах, которые приводят к нападениям в школах и колледжах с оружием.



«Думаю, что среди тех, кто нападает, есть реально психопаты, они напали бы в любом случае. Но это небольшой процент. А есть еще те, кого систематически, регулярно унижают, у них в подростковом возрасте еще открыт болевой центр. И унижение, боль они превращают в ненависть. И тут они гораздо более защищены. Когда они ненавидят, им не так больно. Ненависть уничтожает. Эту ненависть они дальше направляют в уничтожение. Ты видишь врага и не хочешь, чтобы он был. Это чисто психический процесс, его можно, наверное, отследить», — сказал она.

Среди признаков эксперт выделила изоляцию ребенка, нелюбовь к нему.

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