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В Татарстане проходят референдумы по самообложению

12:40, 01.12.2019
В Татарстане проходят референдумы по самообложению
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В 17 районах Татарстана сегодня проходят референдумы по самообложению. Свои голоса отдают жители Арского, Спасского, Нижнекамского и еще 14 муниципальных округов.

Больше всего денег предлагают собрать в Тукаевском районе — жители могут вложить на нужды района по 1000 рублей. Меньше всего будут скидываться жители Нижнекамского района — сумма обложения там составит 200 рублей. Отметим, что на каждый рубль от населения, республика добавляет четыре.

Ранее «Реальное время» сообщало, на что идут деньги от самообложения граждан в Татарстане.

Общество Татарстан
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