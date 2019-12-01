В Татарстане проходят референдумы по самообложению

В 17 районах Татарстана сегодня проходят референдумы по самообложению. Свои голоса отдают жители Арского, Спасского, Нижнекамского и еще 14 муниципальных округов.

Больше всего денег предлагают собрать в Тукаевском районе — жители могут вложить на нужды района по 1000 рублей. Меньше всего будут скидываться жители Нижнекамского района — сумма обложения там составит 200 рублей. Отметим, что на каждый рубль от населения, республика добавляет четыре.

Ранее «Реальное время» сообщало, на что идут деньги от самообложения граждан в Татарстане.