На что идут деньги от самообложения граждан в Татарстане — видео

В это воскресенье в селах Татарстана пройдут очередные референдумы по самообложению, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На что потратить собранные деньги граждане решают сами. Так, в этом году в Малошильнинском сельском поселении Тукаевского района благодаря самообложению отремонтировали 2 километра дорог, сделали 3 детские площадки и обновили уличное освещение. С учетом софинансирования государства было собрано более 16 млн рублей — на каждый рубль от населения, республика добавляет четыре.

Напомним, что в прошлом воскресение на территории 15 муниципальных районов Татарстана — в 12 сельских и семи городских поселениях — прошли местные референдумы по вопросам самообложения граждан. В голосовании приняли участие 62 821 человек (50,7% от общего числа избирателей).