В Татарстане два человека погибли при столкновении автомобилей

Фото: архив

Сегодня утром на дороге Казань — Оренбург столкнулись Renault Duster с автомобилем «Лада Калина». В результате погибли два пассажира.

Сообщается, что авария произошла около 10.00 на 361 километре автодороги «Казань — Оренбург» . Иномарка, совершая обгон, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Лада Калина». В результате ДТП погибли два пассажира. Водители и еще один пассажир получили травмы различной степени тяжести.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее на трассе Казань — Оренбург произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и грузовика.