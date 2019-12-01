Новости общества

12:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Башкирии потратят 232 млн на модернизацию системы оповещения при ЧС

11:17, 01.12.2019
В Башкирии потратят 232 млн на модернизацию системы оповещения при ЧС
Фото: mchs.tatarstan.ru

В 2020 году в Башкирии потратят 232,37 млн рублей на модернизацию системы централизованного оповещения о чрезвычайных ситуациях в 44 муниципалитетах республики. Тендер на проведение аукциона опубликован на сайте Госзакупок.

Модернизация предполагает цифровых каналов передачи данных и современных элементов геоинформационных систем. Среди поставляемых оборудований значатся компьютеры, сервера, источники бесперебойного питания, запасные части и принадлежности, а также телекоммуникационное оборудование для организации связи. Техника должна быть новой, не старше 2020 года выпуска, и не являться выставочным образцом, передает РБК.

Ранее сообщалось, что Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана заплатит 8,1 млн рублей за монтаж речевых сиренных установок системы оповещения населения.

Общество Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров