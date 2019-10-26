МЧС установит еще полсотни сирен в Татарстане

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана заплатит 8,1 млн рублей за монтаж речевых сиренных установок системы оповещения населения.

О тендере было объявлено 18 октября, заявки будут приниматься до 28 октября, аукцион состоится 30-го числа. Оплатят работы из бюджета Татарстана.

Система будет состоять из 45 электронных сирен, 45 акустических систем, такого же количества локальных пультов управления, почти пяти километров кабелей, миниканалов, гибких гофрированных труб, держателей для труб, коннекторов, маршрутизаторов, автоматических выключателей. Срок выполнения работ — 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Напомним, 1 октября во всех районах прошла проверка систем речевого и экстренного оповещения.