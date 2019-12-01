Роспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ

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В Роспотребнадзоре назвали самые частые случаи заражения ВИЧ-инфекцией. В 2019 году 60% случаев заражения стали гетеросексуальные контакты. Данный опубликованы пресс-службой Роспотребнадзора.

Сообщается, что в основном люди подхватывают вирус после незащищенных сексуальных контактов. Кроме этого, 39% случаев заражения связаны с потреблением наркотиков. Еще 2,5% — гомосексуальными контактами, сообщает РИА Новости.

В 2019 году зарегистрировано почти 66 тыс. новых случаев заболевания ВИЧ. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Ранее “Реальное время” сообщало, что в Татарстане уровень заболеваемости и распространенности ВИЧ-инфекции в два раза ниже среднероссийского.