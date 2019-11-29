Путин заявил, что для России нет важнее вопроса, чем межнациональные отношения

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям заявил, что для России нет вопроса важнее сохранения единства.

«В такой сложной стране по этническому составу, религиозному составу, как Россия, нет вопроса важнее, чем вопрос межнациональных отношений. Нет просто. Если мы хотим добиться единства российской нации, то мы, конечно, должны заниматься этим вопросом постоянно и будем это делать», — передает слова Путина РИА Новости.

Ранее Путин наградил в День народного единства 17 россиян и иностранцев.