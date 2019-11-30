«Ахмат» — «Рубин»: Зуев, Зурико и Марков выйдут с первых минут
Стали известны составы команд на матч 18-го тура РПЛ между грозненским «Ахматом» и казанским «Рубином».
В составе казанцев в основной состав вернулись полузащитники Александр Зуев и Зурико Давиташвили. В обороне пару с Филиппом Уремовичем составит Константин Плиев, Егор Сорокин остался в запасе. На острие атаки выйдет Евгений Марков.
Составы команд:
«Ахмат»: Городов — Гиголаев, Семенов, Анхель, Харин — Иванов, Глушаков, Гащенков, Роши, Сильва — Понсе.
«Рубин»: Дюпин — Поярков, Уремович, Плиев, Данченко — Коновалов, Могилевец, Подберезкин — Зурико, Зуев, Марков.СпортФутбол Татарстан
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