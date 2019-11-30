«Салават Юлаев» в гостях уступил «Металлургу»
«Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного первенства КХЛ уступил магнитогорскому «Металлургу» (0:1).
Единственная шайба была заброшена в середине третьего периода, точный бросок удался нападающему Николаю Кулемину.
Отметим, что в составе «Салавата Юлаева» отсутствовал Тему Хартикайнен, получивший травму в предыдущем матче уфимской команды.
«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол:
1:0 — 53, Кулемин.
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