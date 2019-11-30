Новости спорта

17:57 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Салават Юлаев» в гостях уступил «Металлургу»

17:45, 30.11.2019
«Салават Юлаев» в гостях уступил «Металлургу»
Фото: vk.com/hcsalavat

«Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного первенства КХЛ уступил магнитогорскому «Металлургу» (0:1).

Единственная шайба была заброшена в середине третьего периода, точный бросок удался нападающему Николаю Кулемину.

Отметим, что в составе «Салавата Юлаева» отсутствовал Тему Хартикайнен, получивший травму в предыдущем матче уфимской команды.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол:
1:0 — 53, Кулемин.

СпортХоккей Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров