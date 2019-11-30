Концепцию оформления аэропорта Казани вынесут на общественное обсуждение

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин провел заседание оргкомитета по вопросу оформления Международного аэропорта «Казань» имени Г.М. Тукая.

На заседание представители творческих объединений и дизайнерских агентств, а также Центра развития туризма Республики Татарстан и Казанского государственного архитектурно-строительного университета представили членам оргкомитета свои предложения по оформлению. В итоге аэропорта рекомендовано учесть представленные предложения и к очередному заседанию оргкомитета представить сформированную концепцию оформления аэропорта для его вынесения на общественное обсуждение в формате экспертных сессий.

Также оргкомитет поддержал организованный Казанским государственным архитектурно-строительным университетом конкурс молодежных и детских работ по оформлению аэровокзального комплекса Международного аэропорта «Казань» имени Г.М. Тукая, сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

Ранее председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин выразил мнение, что зданиям аэропортов «Казань» и «Бегишево» требуется тематическое оформление в соответствии с присвоенными именами Габдуллы Тукая и Николая Лемаева.