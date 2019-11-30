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Концепцию оформления аэропорта Казани вынесут на общественное обсуждение

16:37, 30.11.2019
Концепцию оформления аэропорта Казани вынесут на общественное обсуждение
Фото: realnoevremya.ru

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин провел заседание оргкомитета по вопросу оформления Международного аэропорта «Казань» имени Г.М. Тукая.

На заседание представители творческих объединений и дизайнерских агентств, а также Центра развития туризма Республики Татарстан и Казанского государственного архитектурно-строительного университета представили членам оргкомитета свои предложения по оформлению. В итоге аэропорта рекомендовано учесть представленные предложения и к очередному заседанию оргкомитета представить сформированную концепцию оформления аэропорта для его вынесения на общественное обсуждение в формате экспертных сессий.

Также оргкомитет поддержал организованный Казанским государственным архитектурно-строительным университетом конкурс молодежных и детских работ по оформлению аэровокзального комплекса Международного аэропорта «Казань» имени Г.М. Тукая, сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

Ранее председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин выразил мнение, что зданиям аэропортов «Казань» и «Бегишево» требуется тематическое оформление в соответствии с присвоенными именами Габдуллы Тукая и Николая Лемаева.

Справка

В 2018 году в России прошел конкурс «Великие имена России». Суть конкурса заключалась в присвоении аэропортам имен великих соотечественников. Аэропорт «Казань» получил имя великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Вторая воздушная гавань в Татарстане, «Бегишево», носит имя первого генерального директора Нижнекамского химического комбината Николая Лемаева.

БизнесТранспорт Татарстан
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