«Уфа» в гостях обыграл «Крылья Советов» и вышел на шестое место в РПЛ

«Уфа» в гостевом матче 18-го тура РПЛ с минимальным счетом обыграл самарские «Крылья Советов» (1:0).

Единственный гол был забит на 25-й минуте, после прострела с фланга от Азера Алиева мяч в ворота Сергея Рыжикова отправил Ловре Бизяк.

Это первая гостевая победа «Уфы» за долгое время в РПЛ. Также благодаря этому успеху уфимцы вышли на шестое место в турнирной таблице.

«Крылья Советов» (Самара) — «Уфа» — 0:1 (0:1)

Гол: 1:0 — 25, Бизяк (Алиев).