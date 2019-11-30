«Синтез» в упорной борьбе второй раз одолел питерскую «Балтику»

«Синтез» во втором домашнем матче 9-го тура чемпионата России по водному поло в упорной борьбе одолел питерскую «Балтику» (12:11).

Гости с начала встречи перехватили инициативу и навязали казанцам свою игру. В результате первую половину матча «Синтез» закончил, уступая в счете 3:6.

В перерыве тренерский штаб смог найти правильные слова для своих подопечных. В третьей и четвертой четвертях казанцы практически полностью смяли своего соперника. Усилиями Рыжова-Аленичева «Синтез» вначале сравнял счет, а в заключительной части матча довел дело до победы.

После матчей 9-го тура подопечные Ерышова сравнялись с волгоградским «Спартаком» по количеству сыгранных встреч в чемпионате. Благодаря двум победам над «Балтикой» казанцы вышли на безоговорочное первое место в турнирной таблице.

Также «Синтез» остается единственной командой в чемпионате, которая идет без поражений в нынешнем сезоне.

«Синтез» (Казань) — «Балтика» (Санкт-Петербург) — 12:11 (2:2, 1:4, 5:3, 4:2)

«Синтез»: Рыжов-Аленичев — 4, А.Латыпов — 3, Лисунов — 2, Зиннуров, Деревянкин, Краснов — по 1.

«Балтика»: Егоров — 3, Буланаев, И.Васильев — по 2, Мелентьев, Михайлов, Д.Васильев, Яценко — по 1.