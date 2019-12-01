1 декабря в Татарстане ожидается метель и до +1 градуса

В воскресенье, 1 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода. Утром и днем возможны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные. В отдельных районах метель, гололед, туман. На дорогах местами сохранится гололедица.

Ветер южный умеренный, местами сильный порывами до 15 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Температура утром опустится до -9°С, днем — от -4°С до +1°С. В Казани днем ожидается от 0°С до -2°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -1°С до -3°С.

Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о надвигающейся метели и тумане с ухудшением видимости до 1 км.