МЧС предупредило жителей Татарстана о надвигающейся метели и тумане с ухудшением видимости до 1 км

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий с 21 часа 30 ноября до 21 часа 1 декабря.

По информации Гидрометцентра РТ, в указанное время на территории Татарстана местами ожидается сильный южный ветер порывами до 15 м/с, метель и туман с ухудшением видимости до 1 км и менее, гололед. Утром и днем возможны сильный снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ранее Гидрометцентр Татарстана опубликовал предварительный прогноз на предстоящие выходные и начало следующей недели. Судя по прогнозам, в выходные Татарстан накроет метель, а во вторник ударят морозы до -17 градусов.