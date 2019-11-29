Дмитрий Квартальнов: «Матчи с «Сибирью» и «Сочи» в зачет нам не пойдут»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (0:1).

— Много слов не скажешь — ноль голов. Здесь вряд ли возможно выиграть, можно было только взять бросок и попробовать как в прошлом матче (против «Сибири» — 2:1б,- прим.ред.) победить по буллитам. Сегодня это не прошло. В общем-то и эта, и прошлая игра в зачёт нам не пойдёт.

— Вы говорили о большинстве после прошлого матча. Снова было пятиминутное большинство, команда снова не забила. Можете объяснить, в чём проблема?

— Не получается. Пытаемся, работаем, но не получается. Соперник играет хорошо, а мы мало бросаем — говорим об этом, но где-то не могут ребята, — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.

Напомним, сегодня стало известно, что «Ак Барс» расторг контракт с вратарем Эмилем Гариповым.