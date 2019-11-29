Украинского эксперта навсегда выгнали с российского телеканала из-за шутки о евреях

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Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу «Кто против» на телеканале «Россия 1» после грубой шутки о евреях.

В ходе передачи бывший министр транспорта Украины и один из лидеров еврейских общественных движений в стране Евгений Червоненко заявил о высоком уровне антисемитизма на Украине. Также он призвал «помнить, кто все-таки освободил землю» от нацизма, имея в виду советскую армию.

Животовский ответил на эти слова шуткой о стереотипах про евреев. Ведущий шоу Дмитрий Куликов назвал его слова недопустимыми и пригрозил выгнать его из студии, если такой случай повторится. В ответ Животовский заявил, что не шутил, а рассуждал о «положении лиц с гражданством» на Украине, после чего эксперта выгнали из студии.