«Ак Барс» дома уступил «Сочи», прервав семиматчевую победную серию
«Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Сочи» (0:1).
Единственную шайбу в середине третьего периода забросил Степан Старков.
Таким образом, подопечные Дмитрия Квартальнова прервали свою серию из семи побед подряд.
Отметим, что в воротах «Ак Барс» весь матч отыграл 19-летний Амир Мифтахов. Также эта встреча стала 300-й для нападающего Кирилла Петрова в составе казанцев.
«Ак Барс» — ХК «Сочи» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол:
0:1 Старков (Шикин, 51:48)
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