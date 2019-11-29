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«Ак Барс» дома уступил «Сочи», прервав семиматчевую победную серию

21:30, 29.11.2019
«Ак Барс» дома уступил «Сочи», прервав семиматчевую победную серию
Фото: vk.com/hcakbars

«Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Сочи» (0:1).

Единственную шайбу в середине третьего периода забросил Степан Старков.

Таким образом, подопечные Дмитрия Квартальнова прервали свою серию из семи побед подряд.

Отметим, что в воротах «Ак Барс» весь матч отыграл 19-летний Амир Мифтахов. Также эта встреча стала 300-й для нападающего Кирилла Петрова в составе казанцев.

«Ак Барс» — ХК «Сочи» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол:
0:1 Старков (Шикин, 51:48)

СпортХоккей Татарстан
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