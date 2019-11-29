«Синтез» дома разгромил питерскую «Балтику»

«Синтез» в первом матче 9-го тура регулярного чемпионата России по водному поло крупно обыграл питерскую «Балтику» (16:6).

Несмотря на то, что счет открыли гости, к большому перерыву казанцы уже вели 9:3, практически сняв вопросы о победителе. Вторая половина встречи превратилась в пустую формальность, где ватерполисты «Синтеза» спокойно довели матч до победы.

Пять мячей в составе казанцев забросил Николай Лазарев. Трижды отличились Степан Андрюков и Александр Миронов.

Завтра команды проведут ответную встречу. Начало матча в 14:00 по мск.

«Синтез» (Казань) — «Балтика» (Санкт-Петербург) — 16:6 (3:1, 6:2, 4:1, 3:2)

Голы: Лазарев — 5, Миронов, Андрюков — по 3, Рыжов-Аленичев — 2, Васильев, Одинцов, Зиннуров — по 1, Михайлов, Степанов, Яценко, Буланаев, Житник, Васильев — по 1.