СМИ: правительство РФ может финансово помочь РЖД со строительством ВСМ Москва — Казань

Министерство финансов России может помочь РЖД со строительством высокоскоростной магистрали между Москвой и Казанью, но при этом не собирается выделять средства на ВСМ Москва — Санкт-Петербург.

«В большой федеральной команде есть решение по трассе Москва — Санкт-Петербург, и эта трасса, по нашим оценкам, не требует привлечения дополнительных бюджетных финансов. На шестилетку именно по этой трассе есть решения, других (по ВСМ Москва — Казань, — прим. ред.) пока нет. Достаточно средств, учтенных в долгосрочной программе развития РЖД», — заявил замглавы ведомства Андрей Иванов (цитата по РБК).

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что он думает о строительстве ВСМ Москва — Казань. Глава государства вновь подчеркнул необходимость точного расчета. Он призвал руководствоваться принципами эффективности.