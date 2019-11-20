Итоги дня: Путин о ВСМ, Минниханов посетит Уфу, угроза существования космической отрасли
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 20 ноября.
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что он думает о строительстве ВСМ Москва — Казань. Глава государства вновь подчеркнул необходимость точного рассчета. Он призвал руководствоваться принципами эффективности.
Президент Татарстана Рустам Минниханов посетит Уфу. Он проведет заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которое пройдет в столице Башкирии 28—30 ноября.
Если «Роскосмос» заплатит штрафы, которые потребует от него Минобороны РФ, космическая отрасль в России будет уничтожена. Военное ведомство хочет взыскать с агентства неустойку за срывы сроков по сдаче гособоронзаказа. В этом случае размер штрафов может составить 150–300 млрд рублей.
В Зеленодольске задержали женщину, подозреваемую в поджоге храма. Она уже 10 лет состоит на учете у психиатра.
Экс-начальника управления образования Казани Ильнара Хидиятова суд оставил под домашним арестом на два месяца. Бывший чиновник обвиняется во взяточничестве.
В Казани снежные пушки вырабатывают искусственный снег для создания ледового городка возле центра семьи «Казан».
Следственный комитет возбудил второе уголовное дело против многодетной матери Агины Алтынбаевой, которая посадила 6-летнего ребенка за руль автомобиля.
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