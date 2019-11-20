Итоги дня: Путин о ВСМ, Минниханов посетит Уфу, угроза существования космической отрасли

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 20 ноября.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что он думает о строительстве ВСМ Москва — Казань. Глава государства вновь подчеркнул необходимость точного рассчета. Он призвал руководствоваться принципами эффективности.



Президент Татарстана Рустам Минниханов посетит Уфу. Он проведет заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которое пройдет в столице Башкирии 28—30 ноября.



Если «Роскосмос» заплатит штрафы, которые потребует от него Минобороны РФ, космическая отрасль в России будет уничтожена. Военное ведомство хочет взыскать с агентства неустойку за срывы сроков по сдаче гособоронзаказа. В этом случае размер штрафов может составить 150–300 млрд рублей.

В Зеленодольске задержали женщину, подозреваемую в поджоге храма. Она уже 10 лет состоит на учете у психиатра.



Экс-начальника управления образования Казани Ильнара Хидиятова суд оставил под домашним арестом на два месяца. Бывший чиновник обвиняется во взяточничестве.



В Казани снежные пушки вырабатывают искусственный снег для создания ледового городка возле центра семьи «Казан».



Следственный комитет возбудил второе уголовное дело против многодетной матери Агины Алтынбаевой, которая посадила 6-летнего ребенка за руль автомобиля.

