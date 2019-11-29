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Казань получила три новых трамвая

17:13, 29.11.2019
Казань получила три новых трамвая
Фото: kzn.ru

Трамвайный парк Казани пополнили три новых односекционных вагона модели 71-911 «Сити-Стар».

Трамваи оснащены выдвижными аппарелями для маломобильных пассажиров, громкоговорителем, табло, системами видеонаблюдения и пожарной безопасности. Основными преимуществами такого транспорта являются пониженный уровень шума, маневренность и просторный салон, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Всего с начала года для города было закуплено 18 трамваев и 15 троллейбусов.

Ранее в Казани продлили маршрут трамвая №5. Появятся новые остановки «Ул. Баки Урманче» и «Ул. Мидхата Булатова» (конечная).

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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