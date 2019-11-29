«Башавтотранс» поднимет стоимость проезда в Стерлитамаке и других городах республики

ГУП «Башавтотранс» сообщило о повышении стоимости проезда в городских и пригородных автобусах во всех населенных пунктах кроме Уфы и уфимской агломерации.

В Стерлитамаке с 1 декабря 2019 года при оплате наличными тариф поднимется до 20 рублей, передает портал sterlitamakcity.ru. На сегодня госперевозчик во втором по размерам городе Башкирии отвечает за маршруты №7, 12к, 15, 17, 31, 32, 33, 34с, 35, 36.

Стоимость по карте «Алга» — 15 рублей — сохраняется, говорится в сообщении «Башавтотранса».

Ранее частные перевозчики Башкирии рассказали, что себестоимость перевозки одного пассажира в Уфе обходится им в сумму больше 30 рублей, однако из-за конкуренции с «Башавтотрансом» они не решаются поднять стоимость проезда выше 25 рублей.

