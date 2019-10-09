Частные перевозчики в Башкирии рассказали, что будет со стоимостью проезда в Уфе

Фото: ГУ МЧС РФ по Башкирии

Частные перевозчики в Башкирии рассказали, что будет с ценами на проезд в Уфе. По их словам, себестоимость перевозки одного пассажира обходится им в сумму больше 30 рублей, однако из-за конкуренции с «Башавтотрансом», они не решаются повысить стоимость проезда.

В настоящее время в большинстве частных автобусов проезд стоит 25 рублей и только на некоторых городских маршрутах, где нет конкуренции госперевозчика, цена доходит до 30 руб.

Причиной роста цен предприниматели считают инфляцию, подорожание ГСМ и проведение транспортной реформы, в ходе которой к частному транспорту были предъявлены новые требования, направленные на повышение качества, безопасности и удобства обслуживания, в том числе обязательное внедрение системы безналичного расчета.

Однако предприниматели не подтвердили информацию о повышении цен на проезд на 5 рублей. По их словам, это может привести к тому, что пассажиры чаще начнут пользоваться услугами государственных автобусов.

Кроме того, серьезную конкуренцию стала составлять транспортная карта «Алга», при расчете которой в автобусах «Башавтотранса» проезд стоит не 25, а 20 рублей. Частные компании такую скидку предоставить не могут, передает «Башинформ».

Напомним, в сентябре перевозчики Татарстана заявили о необходимости повысить цены на проезд. Они обосновали это тем, что транспортные предприятия несут большие убытки. Для сохранения стоимости проезда в Казани они просят почти миллиард рублей из бюджета.