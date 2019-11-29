Власти Удмуртии запретили продавать детям энергетические напитки

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Депутаты Госсовета Удмуртии единогласно приняли закон, запрещающий продажу энергетиков лицам моложе 18 лет. Теперь энергетические напитки должны исчезнуть из автоматов, из учебных и оздоровительных учреждений.

«Энергетические напитки опасны их неконтролируемым потреблением. В состав этих напитков входят кофеин, красители, консерванты. Неконтролируемое потребление вызывает зависимость, подобную алкогольной», — цитирует слова заместителя председателя Госсовета Удмуртии Надежды Михайловой Izhlife. Чиновница отметила, что дети умирают от бесконтрольного употребления подобных напитков.

Ранее в Госсовет Удмуртии внесли законопроект, запрещающий продажу никотиновых пэков несовершеннолетним и предусматривающий штраф за нарушение до миллиона рублей.