«Ак Барс» — «Сочи»: Ткачев, Петров и Кормье вернулись в состав, в воротах сыграет Мифтахов

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов сообщил об изменениях в составе на матч против «Сочи».

— Мы сыграли очень напряженный матч против «Сибири». Надо отдать должное сопернику, который играл отчаянно и самоотверженно. Хорошо, что мы смогли сравнять счет и победить в серии буллитов. Конечно, когда ты выигрываешь в таких упорных поединках, это добавляет игрокам уверенности, что мы можем найти путь к победе в неудачно складывающемся матче.

— После игры главный тренер говорил о том, что важно правильно восстановиться к следующему матчу. Удалось?

— Все восстановительные мероприятия провели, сегодня у нас будут изменения в составе. Мы надеемся, что это даст нам свежести, сил. Мы готовы сегодня показать хороший, зрелищный хоккей и настроены на победу.

— «Ак Барс» уже играл против ХК «Сочи» в этом сезоне. Если отбросить итоговый результат, какие выводы команда сделала после той встречи?

— У «Сочи» поменялся тренерский штаб, команда, наверное, играет в несколько другой хоккей, поэтому сейчас равняться на ту игру бессмысленно. Мы изучили игру соперника, в составе «Сочи» опытные игроки: они здорово играют в неравных составах, терпеливо играют в обороне и быстро контратакуют. Мы прежде всего отталкиваемся от своей игры и хотим показать свой хоккей.

— В случае победы сегодня команда повторит клубный рекорд в КХЛ по количеству побед подряд. Насколько такие статистические детали имеют значение для игроков и тренеров?

— Приятно, когда мы повторяем какие-то рекорды или ставим новые. Но это, конечно, не основное, главная наша цель — победить в этом поединке. А там — как получится, если повторим рекорд — будет здорово.

— На раскатке работали Владимир Ткачев, Патрис Кормье и Кирилл Петров. Готовы ли они сегодня сыграть?

— Да, сегодня состоится долгожданное возвращение Володи Ткачева. Большой период времени он провел вне игры из-за травмы. Также восстановились Кирилл Петров и Патрис (Кормье) — это важные игроки для нас, которые придают игре команды основательность. Конечно, мы рады, что они наконец-то в составе.

— На пресс-конференции после победы над «Сибирью» Дмитрий Квартальнов анонсировал возможный дебют в воротах «Ак Барса» Амира Мифтахова. Сегодня он состоится?

— Мы планируем, — сказал Перов.