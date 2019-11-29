В Башкирии произошло тройное ДТП — одна машина загорелась

Фото: пресс - служба МЧС по Башкирии

Сегодня 29 ноября в Дюртюлинском районе Башкирии на трассе М7 произошло тройное ДТП, в результате которого одна машина загорелась. В результате аварии 2 человека погибли, 1 госпитализирован в больницу.

Так, столкнулись Toyota Avensis, Renault Logan и Лада Приора, в результате Toyota загорелась.

Движение на автодороге временно ограничено, организовано объездное движение через населенный пункт Семилетка, протяженностью около 40 км, сообщили в пресс — службе МЧС Башкирии.

Ранее сообщалось, что на стоянке в Стерлитамаке загорелись три автомобиля.