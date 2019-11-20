На стоянке в Стерлитамаке загорелись три автомобиля

Фото: пресс-служба МЧС по РБ

Ночью 20 ноября на стоянке автоцентра по ул. Прибрежной в Стерлитамаке загорелись три автомобиля.

Погибших и пострадавших нет. Пожарные полностью ликвидировали пожар в течение 50 минут. Предполагаемая причина пожара — умышленный поджог, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Ранее на проспекте Победы в Казани загорелся автомобиль. Огонь не перекинулся на соседние машины.