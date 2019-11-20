На стоянке в Стерлитамаке загорелись три автомобиля
Ночью 20 ноября на стоянке автоцентра по ул. Прибрежной в Стерлитамаке загорелись три автомобиля.
Погибших и пострадавших нет. Пожарные полностью ликвидировали пожар в течение 50 минут. Предполагаемая причина пожара — умышленный поджог, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Ранее на проспекте Победы в Казани загорелся автомобиль. Огонь не перекинулся на соседние машины.ПроисшествияАвто Башкортостан
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