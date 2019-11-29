Геннадий Орлов: «Зенит» в 17 раз сильнее «Спартака»

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура между питерским «Зенитом» и московским «Спартаком».



«Хватит ли у «Зенита» сил на «Спартак»? Здесь два фактора. Чисто психологический: после победы раны заживают быстрее, это известно. Я на себе сам чувствовал, будучи спортсменом. Так организм работает, биологически происходит. Где-то в голове. Второе. Мотивация со «Спартаком» — она всегда высочайшая.

Мне кажется, что «Зениту» будет тяжелее с московским «Динамо». Следующая игра — 10-го. И еще игра 6-го, но тоже дома. Дома надо выходить, играть. Нужны игроки на замену. Сейчас бы Кокорин. Кстати, 6 декабря он будет полностью амнистирован и сможет выезжать за границу. «Спартак» или «Зенит», кто сейчас сильнее? У «Зенита» на 17 очков больше. Вот в 17 раз «Зенит» сильнее», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 1 декабря, в Санкт-Петербурге.