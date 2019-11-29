Соцсети: на трассе М-7 под Казанью столкнулись фура и легковушка

Фото: скриншот соцсети

На трассе М-7 под Казанью произошло ДТП — столкнулись легковушка и фура. Фото последствий аварии разместили пользователи в соцсети.

На кадрах показано, что у разбитой машины отсутствует крыша и серьезные повреждения по всему кузову. Неподалеку поперек дороги стоит фура.

Как сообщают очевидцы, ДТП произошло сегодня около 6 утра близ села Шали. Подробности случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что в Краснокамском районе Башкирии произошло ДТП на железнодорожном переезде. Грузовой поезд сбил и перевернул грузовой автомобиль Volvo. Погибших и пострадавших нет.