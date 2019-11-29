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Соцсети: на трассе М-7 под Казанью столкнулись фура и легковушка

09:20, 29.11.2019
Соцсети: на трассе М-7 под Казанью столкнулись фура и легковушка
Фото: скриншот соцсети

На трассе М-7 под Казанью произошло ДТП — столкнулись легковушка и фура. Фото последствий аварии разместили пользователи в соцсети.

На кадрах показано, что у разбитой машины отсутствует крыша и серьезные повреждения по всему кузову. Неподалеку поперек дороги стоит фура.

Как сообщают очевидцы, ДТП произошло сегодня около 6 утра близ села Шали. Подробности случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что в Краснокамском районе Башкирии произошло ДТП на железнодорожном переезде. Грузовой поезд сбил и перевернул грузовой автомобиль Volvo. Погибших и пострадавших нет.

БизнесТранспортПроисшествияАвто Татарстан
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