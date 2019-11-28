В Башкирии поезд перевернул прицеп фуры

Фото: МЧС по РБ

В Краснокамском районе Башкирии произошло ДТП на железнодорожном переезде. Грузовой поезд сбил и перевернул грузовой автомобиль Volvo. Погибших и пострадавших нет.

ЧП произошло на станции в населенном пункте Воробьево. Грузовой поезд в составе одного тепловоза и техвагонов сбил грузовик, в результате чего перевернулся прицеп фуры. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Опрокидывания вагонов нет, железная дорога также не пострадала, сообщает МЧС по РБ.

Ранее «Реальное время» сообщало, что два человека погибли в аварии в Башкирии, еще трое получили травмы.