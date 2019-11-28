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Олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд завоевал первую награду за Татарстан

22:15, 28.11.2019
Олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд завоевал первую награду за Татарстан
Фото: minsport.tatarstan.ru

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду, представитель сборной Татарстана Вик Уайлд занял первое место в параллельном слаломе-гиганте среди мужчин в рамках первого этапа Кубка России по сноуборду. Турнир прошел на базе горнолыжного центра «Абзаково» в Башкирии.

Для спортсмена призовое место стало первым достижением в составе сборной РТ.

Также в этой же дисциплине среди женщин второй стала еще одна представительница Татарстана Милена Быкова, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Американский сноубордист Вик Уайлд принял российское гражданство в 2012 году. Он является единственным сноубордистом, выигравшим сразу две золотые медали на Олимпийских играх в Сочи — 2014. В начале ноября стало известно, что спортсмен будет выступать за Татарстана.

Спорт Татарстан
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