Олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд завоевал первую награду за Татарстан

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду, представитель сборной Татарстана Вик Уайлд занял первое место в параллельном слаломе-гиганте среди мужчин в рамках первого этапа Кубка России по сноуборду. Турнир прошел на базе горнолыжного центра «Абзаково» в Башкирии.

Для спортсмена призовое место стало первым достижением в составе сборной РТ.

Также в этой же дисциплине среди женщин второй стала еще одна представительница Татарстана Милена Быкова, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Американский сноубордист Вик Уайлд принял российское гражданство в 2012 году. Он является единственным сноубордистом, выигравшим сразу две золотые медали на Олимпийских играх в Сочи — 2014. В начале ноября стало известно, что спортсмен будет выступать за Татарстана.