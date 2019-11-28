В России предложили предложил сократить число надзорных органов

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сократить количество надзорных органов в рамках регуляторной гильотины.

По его словам, надзорных органов «очень много» и предложение их сократить вписывается в те решения, которые приняты по оптимизации численности госслужащих.

«Да, и вообще количество надзоров, мне кажется, можно было бы посмотреть...», — цитирует Силуанова «Интерфакс».

Премьер-министр Дмитрий Медведев согласился, что это «вопрос не праздный», поскольку для бизнеса важно не сколько будет контролеров, а сколько «бумажек будет приходить».

Ранее сообщалось, что министерство юстиции России до конца года завершит работу по отмене правовых актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины». Это позволит признать их не действующими на территории России либо утратившими силу с 1 февраля 2020 года.