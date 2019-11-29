Татарстан вошел в топ-10 регионов РФ по размеру парка автомобилей европейских марок

Татарстан занял седьмое место среди регионов России по объему парка автомобилей европейских марок. На 1 июля 2019 года их насчитывалось 235,5 тыс. штук.

Тройку лидеров составили Москва (1,3 млн), Московская область (781,1 тыс.) и Санкт-Петербург (631,7 тыс.). Места с четвертое по шестое заняли Краснодарский край (351,9 тыс.), Свердловская область (254,1 тыс.) и Ростовская область (251,4 тыс.). После Татарстана идут Башкирия (212,7 тыс.), Калининградская область (208,8 тыс.) и Челябинская область (193,7 тыс.).

Всего на 1 июля в России зарегистрировано 8,6 млн машин европейских марок (на 1 июля 2019 года). Это составляет почти 20% от всех легковых автомобилей в стране. Основу «европейского» парка образуют бренды Renault, Volkswagen, Opel и Skoda (суммарно 61%), сообщает «Автостат».

Ранее аналитическая служба «Реального времени» выяснила, что на сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 1,49 млн наземных транспортных средств, из них легковых автомобилей — 1,28 млн штук. Подробнее — в материале издания.